МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В 2020 году РФ снизила торговый оборот с ключевыми партнерами, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

КИТАЙ

Торговый оборот между Россией и Китаем в 2020 году сократился на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 103,969 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай упал на 14,4% и составил 49,061 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая — увеличился на 1,4%, до 54,908 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 18,3% с 16,7% годом ранее.

США

Оборот торговли между Россией и США в 2020 году уменьшился на 8,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 23,884 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Профицит торгового баланса России в 2020 году упал на 41,4%

В том числе экспорт из России в США составил 10,841 миллиарда долларов (падение на 16,9%), импорт в РФ из США — 13,044 миллиарда (снижение на 1%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла при этом до 4,2% с 3,9%.

ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и ЕС в 2020 году снизился на 21,3% по сравнению с прошлым годом и составил 218,807 миллиарда долларов, в том числе экспорт из РФ в Евросоюз упал на 27,9%, составив 136,672 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС понизился на 7,4%, до 82,135 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении до 38,5% с 41,6% годом ранее.

ТУРЦИЯ

Оборот торговли между Россией и Турцией в 2020 году составил 20,841 миллиарда долларов, снизившись на 20,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные ФТС. В том числе экспорт из РФ в Турцию составил 15,731 миллиарда долларов (падение на 25,6%), импорт в Россию из Турции — 5,11 миллиарда (рост на 2,7%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период снизилась до 3,7% с 3,9% годом ранее.

БЕЛОРУССИЯ Россия в 2020 году резко сократила экспорт нефти и угля

Внешнеторговый оборот между Россией и Белоруссией в прошлом году снизился на 15,7% по сравнению с 2019 годом и составил 28,541 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 15,956 миллиарда долларов (падение на 23,2%), импорт в Россию из Белоруссии — 12,585 миллиарда (снижение на 3,8%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 5% с 5,1% годом ранее.

УКРАИНА

Оборот торговли между Россией и Украиной в прошлом году составил 9,919 миллиарда долларов, сократившись на 13,5% по сравнению с 2019 годом. В том числе экспорт из РФ на Украину составил 6,311 миллиарда долларов (снижение на 4,7%), импорт в РФ с Украины — 3,608 миллиарда (падение на 25,6%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ осталась на уровне 1,7%.