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Глобальная экономика столкнулась с новой проблемой
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Эксперты Организации объединенных наций (ООН) предсказывают новые проблемы у мировой экономики в первом квартале 2021 года, пишет Reuters. Как отмечается в докладе организации на... ПРАЙМ, 10.02.2021
мировая экономика, оон, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эксперты Организации объединенных наций (ООН) предсказывают новые проблемы у мировой экономики в первом квартале 2021 года, пишет Reuters.
Как отмечается в докладе организации на конференции по торговле и развитию (UNCTAD), главные опасения авторов связаны с очередным спадом мировой торговли. Это происходит из-за новых ограничений в связи с пандемией.
По прогнозу ООН, спад за январь-март 2021 года составит: 1,5% в сфере торговли товарами и 7% в сфере торговли услугами.
Авторы документа утверждают, что именно торговля услугами оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а в это же время торговля товарами постепенно перешла к восстановлению.
За последний квартал прошлого 2020 года объем торговли товарами вырос на 8% (после падения на 15% за первое полугодие).