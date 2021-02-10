МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эксперты Организации объединенных наций (ООН) предсказывают новые проблемы у мировой экономики в первом квартале 2021 года, пишет Reuters.

Как отмечается в докладе организации на конференции по торговле и развитию (UNCTAD), главные опасения авторов связаны с очередным спадом мировой торговли. Это происходит из-за новых ограничений в связи с пандемией.

По прогнозу ООН, спад за январь-март 2021 года составит: 1,5% в сфере торговли товарами и 7% в сфере торговли услугами.

Авторы документа утверждают, что именно торговля услугами оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а в это же время торговля товарами постепенно перешла к восстановлению.

За последний квартал прошлого 2020 года объем торговли товарами вырос на 8% (после падения на 15% за первое полугодие).