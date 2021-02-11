БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила оценку роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 3,8% с 4,2%, на 2022 год – повысила до 3,8% с 3%, говорится в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК. Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent

Предыдущая оценка была сделана в осеннем прогнозе, опубликованном в начале ноября.

Инфляция в зоне евро, как ожидается, в 2021 году ускорится до 1,4% с 0,3% в 2020 году, а в 2022 году немного замедлится — до 1,3%.

В осеннем прогнозе инфляция в еврозоне в текущем году ожидалась на уровне 1,1%, в следующем — 1,3%.

"Прогнозы на краткосрочную перспективу для европейской экономики выглядят более слабыми, чем ожидалось прошлой осенью, поскольку пандемия усилила влияние на континент", — говорится в документе.

Всплеск распространения инфекции с осени вместе с появлением новых, более заразных вариантов коронавируса вынудили многие государства ЕС вновь ввести или ужесточить ограничительные меры, констатирует ЕК. Однако теперь появился свет в конце туннеля, в который европейская экономика вошла почти ровно год назад, пишет Еврокомиссия о начале вакцинации.

"В целом теперь прогнозируется, что ВВП Евросоюза вырастет на 3,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году, а также на 3,8% в оба года в зоне евро", — отмечает ЕК. В осеннем докладе прогноз по Евросоюзу был 4,1% и 3% соответственно.

По итогам 2020 года экономика еврозоны рухнула, по оценке Еврокомиссии, на 6,8%, а ЕС — на 6,3%.