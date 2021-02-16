МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Китай изучает возможность нанести ущерб оборонной промышленности США путем ограничения экспорта редкоземельных металлов, играющих ключевую роль в производстве истребителей F-35 и другого оружия, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Китай стал крупнейшим торговым партнером Европы

Согласно газете, министерство промышленности и информационных технологий КНР в прошлом месяце предложило проект мер контроля над производством и экспортом 17 редкоземельных металлов.

Правительственные чиновники интересовались, насколько серьезно пострадают компании в США и Европе, в том числе оборонные подрядчики, если Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов,заявляют руководители отрасли.

"Правительство хочет знать, могут ли у США возникнуть проблемы с производством истребителей F-35, если Китай введет запрет на экспорт", — сообщил советник правительства Китая.

Руководители отрасли добавили, что Пекин хотел лучше понять, насколько быстро США смогут найти альтернативные источники редкоземельных металлов и увеличить свои собственные производственные мощности. Ожидаемый экспорт нефти в Китай в феврале составляет 2,9 миллиона тонн

США, как и другие страны, во многом зависят от КНР в добыче ряда редкоземельных элементов, необходимых, в том числе, и в военной промышленности. Целый ряд компаний пытаются наладить местное производство в США, однако эта работа идет с переменным успехом. В сентябре минувшего года власти США решили выделить 122 миллиона долларов на исследования разработки месторождений редкоземельных металлов и угля на территории страны.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.