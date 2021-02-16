МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале неожиданно вырос до 71,2 пункта с 61,8 пункта в январе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Профицит торгового баланса еврозоны в декабре неожиданно вырос

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, напротив, снижения индикатора до 59,6 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в феврале опустился до минус 67,2 пункта с минус 66,4 пункта в декабре. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до минус 67 пунктов.

"Эксперты финансового рынка с оптимизмом смотрят в будущее. Они уверены, что экономика Германии вернется на траекторию роста в течение шести месяцев. Ожидается четкий процесс наверстывания отставания, особенно в сфере потребления и торговли. Это сопровождается более высокими ожиданиями инфляции", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в феврале увеличился до минус 74,6 пункта с минус 78,9 пункта месяцем ранее. При этом индекс экономических ожиданий вырос до 69,6 пункта с 58,3 пункта в декабре.