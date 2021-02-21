МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для сети "Спортмастер". Указ опубликован на сайте офиса украинского президента, сообщает РИА Новости. Украина хочет отказаться от российской электроэнергии

Компании, согласно указу, запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.

Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Как заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, последние санкции Украины против физических и юридических лиц показывают, что Киев намерен бороться с любыми пророссийскими партиями в стране и ориентироваться в своей внешней политике на Запад.

По мнению Безпалько, в решении СНБО в значительной степени прослеживается влияние внешнеполитического фактора, поскольку Медведчук — "политик, который представлял, пожалуй, единственную пророссийскую силу на Украине".

"Что могло послужить триггером, сложно сказать. Скорее всего, в данной ситуации это было не чисто украинским решением. Это было решение, которое зависело от внутрироссийской ситуации, от переговоров Москвы с лидерами западных государств, а также связано, вероятно, с экономическими событиями, такими как строительство "Северного потока 2" и другими", — предположил собеседник агентства.