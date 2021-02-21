Зеленский ввел санкции против "Спортмастера"
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для сети "Спортмастер". Указ опубликован на сайте офиса украинского президента, сообщает РИА Новости.
Компании, согласно указу, запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года.
Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами.
Как заявил РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, последние санкции Украины против физических и юридических лиц показывают, что Киев намерен бороться с любыми пророссийскими партиями в стране и ориентироваться в своей внешней политике на Запад.
По мнению Безпалько, в решении СНБО в значительной степени прослеживается влияние внешнеполитического фактора, поскольку Медведчук — "политик, который представлял, пожалуй, единственную пророссийскую силу на Украине".
"Что могло послужить триггером, сложно сказать. Скорее всего, в данной ситуации это было не чисто украинским решением. Это было решение, которое зависело от внутрироссийской ситуации, от переговоров Москвы с лидерами западных государств, а также связано, вероятно, с экономическими событиями, такими как строительство "Северного потока 2" и другими", — предположил собеседник агентства.
https://1prime.ru/world/20210221/833090957.html