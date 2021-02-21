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ФРС предупредила о риске банкротств в США
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По мнению Федеральной резервной системы, многие предприятия в США рискуют столкнуться с банкротством, несмотря на восстановление экономического роста, низкие процентные ставки и... ПРАЙМ, 21.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. По мнению Федеральной резервной системы, многие предприятия в США рискуют столкнуться с банкротством, несмотря на восстановление экономического роста, низкие процентные ставки и другие позитивные факторы. Об этом сообщает РБК.
Объемы корпоративных заимствований сейчас достигли исторических максимумов, говорится в отчете американского центробанка. Несмотря на то, что большие остатки денежных средств на счетах предприятий, низкие процентные ставки и возобновление экономического роста могут смягчить проблемы в ближайшем будущем, "риски некредитоспособности малых и средних компаний, а также некоторых крупных компаний остаются значительными", считает ФРС.
По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, на то, чтобы амениканский рынок труда вернулся к допандемийным показателям, понадобятся "долгие годы". В феврале 2020 года уровень безработицы в стране составлял 3,5%. Через два месяца, в апреле он достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года показатель опустился до 6,3%.