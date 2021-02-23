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Бюджетный комитет одобрил план Байдена по поддержке экономики США
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Профильный комитет конгресса одобрил план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. При голосовании в бюджетном комитете... ПРАЙМ, 23.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Профильный комитет конгресса одобрил план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования.
При голосовании в бюджетном комитете палаты представителей за поддержку законопроекта высказались 19 депутатов, против были 16. План разработан администрацией Джо Байдена и поддержан демократами в обеих палатах конгресса.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, в свою очередь, что законопроект может быть принят к 14 марта, когда истекает срок предоставления федеральных надбавок к пособию по безработице.
Демократы заявляют, что готовы принять пакет без помощи республиканцев, поскольку располагают большинством в палате представителей и могут рассчитывать на 51 голос из 100 в сенате, где силы между партиями распределены поровну, но за демократов может голосовать вице-президент Камала Харрис.