ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Профильный комитет конгресса одобрил план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. США обещают следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2"

При голосовании в бюджетном комитете палаты представителей за поддержку законопроекта высказались 19 депутатов, против были 16. План разработан администрацией Джо Байдена и поддержан демократами в обеих палатах конгресса.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, в свою очередь, что законопроект может быть принят к 14 марта, когда истекает срок предоставления федеральных надбавок к пособию по безработице.

Демократы заявляют, что готовы принять пакет без помощи республиканцев, поскольку располагают большинством в палате представителей и могут рассчитывать на 51 голос из 100 в сенате, где силы между партиями распределены поровну, но за демократов может голосовать вице-президент Камала Харрис.