МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной… Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", — сообщил Песков журналистам, говоря о переговорах двух лидеров в Сочи.

По его словам, главным образом стороны говорили "о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств".

"У нас действительно произошел определенный спад пандемийный — и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", — добавил Песков. Путин рассказал об изменении товарооборота России и Белоруссии

По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.

В ходе данной встречи главы России и Белоруссии обсудили инвестиционное сотрудничество, которое является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений, добавил Дмитрий Песков.

"Совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.

При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности.

"В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире", — отметил Песков.