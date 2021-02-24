В Белоруссии заморозили цены
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Белорусские власти объявили о заморозке цен на социально значимые товары и лекарства первой необходимости. Соответствующее постановление правительства опубликовано на национальном правовом интернет-портале Беларуссии.
В таком виде запрет будет действовать до конца февраля.
Отмечается, что уже с марта для производителей и продавцов продуктов и лекарств установят ограничение по повышению стоимости не более чем на 0,2% в месяц.
В документ вошли 50 видов лекарственных препаратов и 62 позиции социально значимых товаров.
Среди них:
- хлеб,
- крупы,
- мясо,
- колбаса,
- молочная продукция,
- мыло,
- туалетная бумага.
Инфляция в Белоруссии ускоряется: в ноябре 2020 года она составила 6,6% в годовом выражении. В декабре — 7,4%, в январе 2021 года — 7,7%.
Меры правительства описываются как временные, однако на какой временной отрезок они они установлены — не сообщается.
https://1prime.ru/world/20210224/833106221.html