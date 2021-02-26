МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Руководитель одного из самых крупных в мире в мире инвестиционных банков Standard Chartered Билл Уинтерс в беседе с CNBC рассказал, что американцам не стоит беспокоиться относительно будущего национальной экономики на фоне ситуации на фондовом рынке.

По мнению финансиста, фондовый рынок в настоящее время находится под давлением спекулятивного ажиотажа. Это чревато скорым "схлопыванием" ценовых "пузырей".

В то же время акции и другие бумаги компаний из ряда секторов, в том числе банковского, напротив — недооценены.

Он отметил, что общая ситуация на рынке характеризуется склонностью к подорожанию акций. Это отображается и на динамике цен фьючерсов на многие индексы, в том числе на ведущий промышленный индекс Dow Jones: фьючерсы на него в конце февраля текущего года подорожали до рекордного уровня.

Из-за этого ряд экономистов опасаются роста инфляции. На это также влияет правительственная программа поддержки и и Федеральной резервной системы (ФРС), а также предельно низких кредитных ставок.

Еще один фактор для беспокойства: рост доходности облигаций. Это означает снижение цен бумаг и косвенно говорит о переориентации инвесторов на рынок акций.

Но, уверен Уинтерс, эта ситуация не угрожает экономике страны в целом. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС и стимулирующие меры правительства США могут привести к инфляции только в краткосрочном периоде.