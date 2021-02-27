ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются "в течение недель, не месяцев", заявила журналистам в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки. Пушков рассказал, почему Запад не может отменить антироссийские санкции

"В течение недель, не месяцев", — сказала Псаки в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые санкции в отношении России.

Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.

Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.