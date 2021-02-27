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Белый дом обещает новые санкции против России "в течение недель"
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Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются "в течение недель, не месяцев", заявила журналистам в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки. "В течение недель, не... ПРАЙМ, 27.02.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются "в течение недель, не месяцев", заявила журналистам в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.
"В течение недель, не месяцев", — сказала Псаки в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые санкции в отношении России.
Она подчеркнула, что российский вопрос "включает несколько компонентов", и перечислила вменяемые Москве "вмешательство" в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.
Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.