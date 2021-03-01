БРЮССЕЛЬ, 1 мар — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Белый дом обещает новые санкции против России "в течение недель"

"Да, только что запущена письменная процедура", — сообщил собеседник агентства.

Он не привел подробностей по фигурантам списка или срокам публикации санкций в официальном журнале.

Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.

Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале. Пушков рассказал, почему Запад не может отменить антироссийские санкции

Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.

Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против РФ в повестке заседания значится еще только обсуждение программы "Будущее Европы".

Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".

В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.