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США могут ввести новые санкции против России уже 2 марта
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США намерены ввести санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным против России 2 марта (московское время на 8 часов впереди вашингтонского). Об этом сообщает... ПРАЙМ, 02.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. США намерены ввести санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным против России 2 марта (московское время на 8 часов впереди вашингтонского). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, Вашингтон введет санкции в соответствии с несколькими указами и законами: по указу №13661 2014 года (введен после присоединения Крыма), по указу №13382 2005 года (по борьбе с распространением оружия массового уничтожения) и по закону 1991 года (о контроле над химическим и биологическим оружием).
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Евросоюзом и другими союзниками по вопросу соблюдения прав человека в России и, в частности, по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, США придают этим проблемам "неотложный приоритет".