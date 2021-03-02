МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. США намерены ввести санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным против России 2 марта (московское время на 8 часов впереди вашингтонского). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters. В Германии прокомментировали санкции США против "Северного потока 2"

По информации агентства, Вашингтон введет санкции в соответствии с несколькими указами и законами: по указу №13661 2014 года (введен после присоединения Крыма), по указу №13382 2005 года (по борьбе с распространением оружия массового уничтожения) и по закону 1991 года (о контроле над химическим и биологическим оружием).

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Евросоюзом и другими союзниками по вопросу соблюдения прав человека в России и, в частности, по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, США придают этим проблемам "неотложный приоритет".