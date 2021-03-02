МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные интересы РФ. США могут ввести новые санкции против России уже 2 марта

Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года — после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику… Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", — заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что вводящим санкции стоит задуматься, не становится ли хуже межгосударственные дела, и не являются ли они сами причиной для ухудшения междугосударственных дел, продолжая эту политику.