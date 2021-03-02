2021-03-02T13:08:00+03:00
2021-03-02T13:09:15+03:00
2021-03-02T13:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210302/833143802.html
Годовая инфляция в еврозоне в феврале ожидаемо составила 0,9%
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, осталась на уровне января в 0,9%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат... ПРАЙМ, 02.03.2021
инфляция, еврозона, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83246/69/832466974.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83246/69/832466974.jpg
https://1prime.ru/images/83246/69/832466973.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83246/69/832466973.jpg
https://1prime.ru/images/83246/69/832466972.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83246/69/832466972.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210302/833142628.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, осталась на уровне января в 0,9%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 0,2%.
Годом ранее, в феврале 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,2%.
Базовая годовая инфляция в феврале, по предварительной оценке, составила 1,1% против 1,4% в январе. Показатель также совпал с ожиданиями экспертов.