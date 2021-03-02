МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, осталась на уровне января в 0,9%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии в феврале ожидаемо осталась на уровне в 6%

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 0,2%.

Годом ранее, в феврале 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,2%.

Базовая годовая инфляция в феврале, по предварительной оценке, составила 1,1% против 1,4% в январе. Показатель также совпал с ожиданиями экспертов.