БРЮССЕЛЬ, 2 мар — ПРАЙМ. Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Песков высказался об эффективности санкций против России

В новый санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Сообщается, что санкции вступают в силу в день публикации.

"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указали в ЕС.

Главы МИД Евросоюза на заседании 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Алексея Навального. С инициативой такого шага выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля, по итогам которого он констатировал "отсутствие у российской стороны желания нормализовать отношения с Евросоюзом". США могут ввести новые санкции против России уже 2 марта

Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.

Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и до сих пор еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал Боррель. Он же в одном из своих выступлений предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран-членов ЕС не нашла.

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.