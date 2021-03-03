МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Потребители в крупнейших экономиках планеты сумели накопить порядка $2,9 триллиона во время пандемии коронавируса. Россиян предупредили о мошенничестве с ошибочным зачислением денег

Как пишет Bloomberg, это огромные деньги, которые, по мнению экспертов, могут стать главным драйвером для восстановления экономики мира.

Порядка $1,5 триллиона этих накоплений — у граждан США. Это в два раза превышает среднегодовой рост ВВП страны, а также является эквивалентом годового объема производства Южной Кореи.

По мнению специалистов, опрошенных агентством, эти деньги будут потрачены на:

шопинг,



рестораны,

развлечения,



туризм,

спорт.

Другие эксперты прогнозируют, что люди будут направлять эти средства на покрытие долгов. Другой вариант: вовсе их не тратить, пока кризис в области здравоохранения не пройдет и рынок труда не восстановится.

Если американцы потратят все сэкономленные за пандемию деньги, то это приведет к экономическому росту до 9%. Нынешний прогноз — 4,6%.

Если американцы все сбережения оставят "под матрасом", то ВВП США вырастет всего на 2,2%.