МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Экономика России впервые за последние тридцать лет (постсоветский период) смогла пройти кризис лучше, чем остальной мир в целом, заявили эксперты института "Центр развития" Высшей школы экономики (ВШЭ).

Специалисты подготовили макроэкономическое исследование, где отмечается что глобальная экономика в результате пандемии COVID-19 в прошлом году в среднем упала на 3,5%.

Что касается ВВП России, то этот показатель сократился на 3,1%, это оказалось лучше, чем в прогнозе.

Для сравнения специалисты приводят пример 2015 года: тогда экономика РФ упала на 2%, а мировой ВВП вырос на 3,4%.

Еще ранее — после кризиса — в 2009 году экономика РФ показала снижение на 7,8%, а мировой ВВП тогда снизился только на 0,1%.

Авторы отмечают, что Россия впервые за 30 лет прошла кризисную ситуацию мягче, чем весь мир в целом. особо отмечается, что помимо коронавируса, в 2020 году было еще и сильное падение цен на нефть.