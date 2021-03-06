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США и Европа договорились о перемирии в торговой войне
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Власти США и Европы смогли договориться о временном прекращении торговой войны. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, США и страны Европы приостановили все введенные в рамках... ПРАЙМ, 06.03.2021
евросоюз, сша, торговая война, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Власти США и Европы смогли договориться о временном прекращении торговой войны.
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, США и страны Европы приостановили все введенные в рамках спора вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus таможенные пошлины.
Как отмечается в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, перемирие было заключено по результатам переговоров с президентом США Джо Байденом. Его срок — четыре месяца.
Оно касается и авиационных, и неавиационных товаров.
Помимо этого, стороны выразили готовность разрешить этот спор окончательно. По мнению Еврокомиссии, это свидетельствует о новом этапе партнерства.