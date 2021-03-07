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Экспорт Китая рекордно вырос за два месяца 2021 года
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Экспорт и импорт Китая в январе-феврале 2021 года показали рекордный рост на фоне активного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют... ПРАЙМ, 07.03.2021
экспорт, китай, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая в январе-феврале 2021 года показали рекордный рост на фоне активного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
В январе-феврале текущего года экспорт Китая вырос на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 468,8 миллиарда долларов, а импорт – на 22,2%, до 365,6 миллиарда долларов.
Общий объем внешней торговли Китая за два месяца текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 41,2% и составил 834,4 миллиарда долларов.
Положительного сальдо торгового оборота составило 103,2 миллиарда долларов.
По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт – 2,59 триллиона долларов, импорт – 2,05 триллиона долларов).