ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая в январе-феврале 2021 года показали рекордный рост на фоне активного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая вырос на 8,5% с начала года

В январе-феврале текущего года экспорт Китая вырос на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 468,8 миллиарда долларов, а импорт – на 22,2%, до 365,6 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за два месяца текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 41,2% и составил 834,4 миллиарда долларов.

Положительного сальдо торгового оборота составило 103,2 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт – 2,59 триллиона долларов, импорт – 2,05 триллиона долларов).