ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Россией в области инноваций и цифровой экономики, оставаясь надежной опорой мира и стабильности во всем мире, заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И. Товарооборот России и Китая вырос на 8,5% с начала года

"Чем более неустойчивым и неспокойным становится мир, тем более непоколебимо должно продвигаться сотрудничество Китая и России. Обе страны должны быть стратегической опорой друг друга, предоставлять возможности для развития друг друга, а также быть глобальными партнерами, это не только исторический опыт, но и требование времени", — заявил Ван И в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", добавив, что стороны договорились продлить действие договора, это станет важной вехой и новой отправной точкой в китайско-российских отношениях.

"Мы создадим эталон взаимовыгодного сотрудничества, будем углублять сопряжение инициатив "Один пояс — один путь" и Евразийского экономического союза, содействовать повышению качества и совершенствованию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одновременно расширяя сотрудничество в новых областях, таких как научно-технические инновации и цифровая экономика", — добавил министр.

Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год. Второй год подряд пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства проходит в формате видеоконференции в связи с профилактическими мерами из-за COVID-19.