МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Возможное введение санкций на госдолг России негативно повлияет на нерезидентов, которые будут вынуждены распродавать эти бумаги, что в свою очередь позволит российским инвесторам купить их с большим дисконтом, прокомментировал РИА Новости последние сообщения главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. США могут применить кибератаки и новые санкции против России

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

По словам Тихомирова, санкции окажут более значительное негативное влияние на иностранных держателей российских долговых обязательств. "Ведь легко предположить, что в случае введения запрета на владение таким долгом иностранные инвесторы будут вынуждены его продавать. Это приведет к падению стоимости бумаг, что позволит Минфину или российским инвесторам купить его с большим дисконтом", — сказал эксперт.

В итоге вместо оказания давления на российское государство санкции окажут ему прямую или косвенную поддержку, а основные убытки наоборот понесут именно иностранцы, отмечает собеседник агентства. Он добавил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.

Говоря о санкциях против бизнесменов, эксперт отметил, что эффект может быть существенным. "Однако и здесь также не все однозначно: в случае введения таких санкций котировки акций этих компаний упадут, что может создать хорошие возможности для других инвесторов, которые не подпадают под влияние этих санкций, прежде всего внутренних инвесторов. Таким образом, от этих санкций опять серьезно пострадают иностранные инвесторы, хотя эффект на компании и бизнес олигархов конечно же будет", — продолжил он.

Эксперт считает, что введение этих ограничений маловероятно, однако продолжающиеся дискуссии по поводу такой возможности зачастую оказываются более эффективным инструментом давления на Россию, чем введенные санкции. "В последнее время буквально не проходит и нескольких дней, когда кто-то из западных чиновников или конгрессменов не выступает на тему ужесточения санкций. Это позволяет сохранять повышенный страновой риск на Россию, что отражается на инвестиционных потоках и курсе рубля", — заключил он.