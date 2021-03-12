МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Прямые выплаты американцам по плану поддержки экономики США будут иметь лишь краткосрочный положительный эффект для экономики, эффективнее было бы направить все средства на борьбу с коронавирусом, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Как заявил ранее Байден, согласно плану, 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. По его словам, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

"Общий объем антикризисного пакета 1,9 триллиона долларов – это колоссальная сумма. Американские власти очень быстро приняли решение о выделении этих денег. Республиканцы выступали против этой меры, высказывая претензии относительно структуры помощи. На поддержку семей и потребления пойдет большая часть этих денег, а меньшая – на борьбу с ковидом, что для США на сегодняшний день является первоочередной задачей", — комментирует Микаелян.

По его мнению, увеличение потребления будет иметь лишь краткосрочный положительный эффект, как показали предыдущие антикризисные вливания. "Мне кажется, что направление этих денег всецело на борьбу с коронавирусом дало бы если не больший, то как минимум сопоставимый эффект, причем он был бы более долгосрочным", — считает собеседник агентства. Биржи США выросли на подписании пакета стимулирования экономики

Эксперт объяснил, что 5,6 тысячи долларов для американской семьи из четырех человек со средним годовым доходом до 100 тысяч – это примерно как одна средняя зарплата для российской семьи. "По большей части это краткосрочная мера, направленная на поддержку домохозяйств и увеличение потребления. Впрочем, солидная часть денег, как и в случае с предыдущими антикризисными пакетами помощи при Дональде Трампе, пойдет не на увеличение потребительских расходов, а на формирование сбережений и инвестиции в фондовый рынок", — прогнозирует он.

"Отсутствие дифференциации выплат мне кажется не вполне оптимальным решением. Считаю, что целесообразнее оказывать адресную помощь, насколько это возможно. При этом помощь должна быть ниспадающей в зависимости от уровня благосостояния семьи: чем ниже доход, тем больше выплаты, и наоборот. Начиная с определенного высокого уровня дохода помощь для состоятельных семей становится уже бессмысленной", — заключил Микаелян.