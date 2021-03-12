БРЮССЕЛЬ, 12 мар — ПРАЙМ. Европейский союз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по дополнительным фигурантам, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе. СМИ: Европа хочет расширить санкционный список за счёт россиян

"Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно", — сказал собеседник агентства.

При этом он не стал сообщать подробности о новом санкционном списке. "Мы не обсуждаем и не комментируем текущую работу. Поэтому я не могу подтвердить или прокомментировать информацию в прессе", — добавил он.

Накануне СМИ сообщили, что ЕС обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти около десяти граждан Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Сообщалось, что предварительная договоренность о расширении списков была достигнута на встрече постпредов стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Как ожидается, список может быть утвержден на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 марта. Решетников рассказал, кто пострадает от антироссийских санкций

Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестовано в Суде ЕС.

Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.