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США выявили пять компаний из Китая, представляющих угрозу нацбезопасности
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Федеральная комиссия по связи (FCC, США) назвала пять китайских компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Как пишет агентство Reuters, комиссия... ПРАЙМ, 13.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи (FCC, США) назвала пять китайских компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
Как пишет агентство Reuters, комиссия основывается на американском законодательстве, направленном на защиту сетей связи.
В FCC подчеркнули, что эти компании из Китая подпадают под действие закона, так как являются производителями телекоммуникационного оборудования и услуг, "представляющие неприемлемый риск для национальной безопасности США".
В топ-5 компаний Китая, представляющих угрозу США, вошли:
- Huawei Technologies Co,
- ZTE Corp,
- Hytera Communications Corp,
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co,
- Zhejiang Dahua Technology Co.
Напомним, что в феврале этого 2021 года компания Huawei обжаловала предыдущее решение FCC, по которому корпорацию признали "представляющей угрозу" США.
Напомним, что ранее в США на время сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi