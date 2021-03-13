МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи (FCC, США) назвала пять китайских компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Как пишет агентство Reuters, комиссия основывается на американском законодательстве, направленном на защиту сетей связи.

В FCC подчеркнули, что эти компании из Китая подпадают под действие закона, так как являются производителями телекоммуникационного оборудования и услуг, "представляющие неприемлемый риск для национальной безопасности США".

В топ-5 компаний Китая, представляющих угрозу США, вошли:

Huawei Technologies Co,



ZTE Corp,



Hytera Communications Corp,



Hangzhou Hikvision Digital Technology Co,

Zhejiang Dahua Technology Co.

Напомним, что в феврале этого 2021 года компания Huawei обжаловала предыдущее решение FCC, по которому корпорацию признали "представляющей угрозу" США.

Напомним, что ранее в США на время сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi