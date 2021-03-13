МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ограничения цен на внутреннем газовом рынке Украины, которые были установлены правительством страны на февраль-март, не будут продлеваться. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго Украины.

Отмечается, что ограничение цены на газ было введено в январе текущего года на два месяца — февраль и март — для бытовых потребителей. Для них цена была установлена на уровне в 6,99 гривны (около $0,25) за кубометр топлива.

Сейчас ограничения сняты, хотя до этого власти страны обсуждали их продление на апрель как на последний месяц отопительного сезона.

В минэнерго выразили надежду, что цена на газ для бытовых потребителей все-таки не поднимется.

Отметим, что с начала этого 2021 года жители Украины начали массово выходить на акции протеста. Это было спровоцировано высокими ценами на природный газ и электроэнергию.

Суммы в платежных квитанциях жителей Украины доходили до 8 тысяч гривен (21,7 тысячи рублей) при средней зарплате в стране в 14,2 тысячи гривен (38,4 тысячи рублей).