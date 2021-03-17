МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"

Детали санкций не раскрываются. Вместе с тем телеканал отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против России по "вмешательству". Доклад разведки США, приписавший Москве попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году, анонсировал принятие соответствующих мер.

Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.