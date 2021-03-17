ПЕКИН, 17 мар — ПРАЙМ. Китай считает новые санкции США из-за Гонконга вмешательством во внутренние дела КНР, выступает против этого и примет необходимые ответные меры, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

" Флаг США

США могут ввести новые санкции против России на следующей неделе

Ранее госдеп США сообщил, что Вашингтон введет санкции против финансовых ведомств, осуществляющих операции еще с 24 чиновниками КНР и Гонконга, чьи действия привели к "снижению автономии" административного района, сообщает госдеп США.

"Это является серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР… Китай решительно выступает против этого", — заявил дипломат.

Он добавил, что Пекин примет необходимые ответные меры.

Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с китайскими коллегами, встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска. Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.