ПЕКИН, 17 мар — ПРАЙМ. Китай считает новые санкции США из-за Гонконга вмешательством во внутренние дела КНР, выступает против этого и примет необходимые ответные меры, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. США могут ввести новые санкции против России на следующей неделе

Ранее госдеп США сообщил, что Вашингтон введет санкции против финансовых ведомств, осуществляющих операции еще с 24 чиновниками КНР и Гонконга, чьи действия привели к "снижению автономии" административного района, сообщает госдеп США.

"Это является серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР… Китай решительно выступает против этого", — заявил дипломат.

Он добавил, что Пекин примет необходимые ответные меры.

Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с китайскими коллегами, встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска. Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.