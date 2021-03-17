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Пекин пообещал принять меры в ответ на новые санкции США
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Китай считает новые санкции США из-за Гонконга вмешательством во внутренние дела КНР, выступает против этого и примет необходимые ответные меры, заявил на брифинге в среду... ПРАЙМ, 17.03.2021
санкции, сша, китай, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 17 мар — ПРАЙМ. Китай считает новые санкции США из-за Гонконга вмешательством во внутренние дела КНР, выступает против этого и примет необходимые ответные меры, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госдеп США сообщил, что Вашингтон введет санкции против финансовых ведомств, осуществляющих операции еще с 24 чиновниками КНР и Гонконга, чьи действия привели к "снижению автономии" административного района, сообщает госдеп США.
"Это является серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР… Китай решительно выступает против этого", — заявил дипломат.
Он добавил, что Пекин примет необходимые ответные меры.
Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с китайскими коллегами, встреча намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска. Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.