МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Министерство торговли США намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте в среду. Рубль не отреагировал на сообщения о новых антироссийских санкциях США

"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", — говорится в заявлении.

Отмечается, что новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу 18 марта и коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, говорится в сообщении. В частности, Россия будет внесена в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Исключения по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Байден заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.