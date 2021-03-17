ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. США расширили санкции в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, объявил американский минфин в среду. Пекин пообещал принять меры в ответ на новые санкции США

Накануне госдепартамент США объявил о расширении списка лиц, причастных, по оценке Вашингтона, к ограничению автономии Гонконга. Изначально список из 10 китайских чиновников был составлен в октябре прошлого года.

В опубликованном в среду обновленном списке из 24 человек — более десяти членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, а также чиновники из Гонконга. Как утверждают в США, они "оказывали, оказывают или планировали оказать материальную поддержку невыполнению КНР своих обязательств" в рамках Объединенной декларации между КНР и Великобританией о передаче Гонконга.

Пекин уже резко раскритиковал действия США и заявил о намерении принять ответные меры.

Новые санкции озвучены в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с китайскими коллегами, которая намечена на 18 марта в Анкоридже, штат Аляска. Собеседниками Блинкена и Салливана должны стать глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.