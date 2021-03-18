МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Санкции минторга США в отношении России являются инструментом раскачивания рынков, позволяющим ряду экономических групп заработать, заявил РИА Новости заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский. США расширяют торговые санкции против России

Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Согласно заявлению, торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.

По словам Звагельского, ожидать от администрации президента США Джозефа Байдена, что она будет вести себя как-то иначе – странно. "США с самого начала анонсировали, что будут занимать достаточно жесткую политику по поводу, с их точки зрения, неправомерности судебных процессов", — напомнил он.

"Но на самом деле Штаты борются не за соблюдение прав человека в России, все это — большая давнишняя игра, в угоду тех или иных транснациональных экономических групп: не более, чем раскачивание экономического древа, чтобы колебались курсы акций, валют, биткоина. И в данном случае любой повод объявить санкции – это всего лишь инструмент для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал", — уверен собеседник агентства.

Звагельский считает, что США не собираются вводить серьезных санкций против России. "Никаких запретительных механизмов по запрету экспорта нефти и газа, всего того, что составляет основу нашего бюджета, Америка не включала и включать не будет. Во-первых, это опасно. Во-вторых, невыгодно", — подчеркнул он.

"Исходя из этого, можно сделать вывод, что введение новых санкций никак не повлияет на инвестклимат. Кто занимается инвестициями в России – ведут более рискованные проекты, нежели если бы они инвестировали, к примеру, в Европу. Они и понимают, что из-за этого риска получают гораздо больше дивидендов. Каждый рискует настолько, насколько он готов рисковать. А будут санкции или нет, всем глубоко наплевать", — заключил эксперт.