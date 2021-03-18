МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Байден заявил, что Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", — заявил Песков в четверг, комментируя слова Байдена.

Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: "К сказанному мне нечего добавить". США расширяют торговые санкции против России

При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави. "Не могу вам точно сказать", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В Кремле также уточнили, что конкретных планов встречи президента России Владимира Путина с приглашенным в Москву послом РФ в США Анатолием Антоновым нет, однако при необходимости глава государства, безусловно, сможет его заслушать.

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и ревизии двусторонних отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, в настоящий момент, нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день, поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла, пока конкретных планов нет", — ответил Песков на вопрос, планирует ли президент лично заслушать Антонова.

Накануне в российском дипведомстве заявили, что в Москву для консультаций приглашен посол России в США Антонов. Как позже пояснили в российской дипмиссии, Антонов вылетит в РФ 20 марта.