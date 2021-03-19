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https://1prime.ru/world/20210319/833270812.html
Мир стоит перед беспрецедентной угрозой нехватки еды
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Пандемия коронавируса усугубляет ситуацию с продовольствием в мире. В частности, на природные бедствия, изменения климата и проблемы в сельском хозяйстве накладывается последствие... ПРАЙМ, 19.03.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса усугубляет ситуацию с продовольствием в мире.
В частности, на природные бедствия, изменения климата и проблемы в сельском хозяйстве накладывается последствие вируса, что грозит планете беспрецедентной нехваткой еды.
Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Ранее в истории никогда еще продовольственная безопасность не оказывалась перед таким количеством новых угроз. Как предупреждают эксперты, эти проблемы не только уносят жизни людей, но и вызывают отрицательные экономические последствия сразу на нескольких уровнях:
- на уровне домохозяйств,
- на уровне регионов,
- на уровне стран и даже континентов.
Сложности в ситуации с едой на планете могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий, говорится в отчете ООН.
Напомним, что за десять лет — с 2008 по 2018 годы — миллиарды долларов были утрачены глобальной экономикой из-за снижения урожайности в результате стихийных бедствий.
Это может ухудшить работу поставок еды и усугубить проблему голода в мире.