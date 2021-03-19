МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса усугубляет ситуацию с продовольствием в мире. Оценено влияние твитов Трампа на курс рубля

В частности, на природные бедствия, изменения климата и проблемы в сельском хозяйстве накладывается последствие вируса, что грозит планете беспрецедентной нехваткой еды.

Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ранее в истории никогда еще продовольственная безопасность не оказывалась перед таким количеством новых угроз. Как предупреждают эксперты, эти проблемы не только уносят жизни людей, но и вызывают отрицательные экономические последствия сразу на нескольких уровнях:

на уровне домохозяйств,



на уровне регионов,



на уровне стран и даже континентов.

Сложности в ситуации с едой на планете могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий, говорится в отчете ООН.

Напомним, что за десять лет — с 2008 по 2018 годы — миллиарды долларов были утрачены глобальной экономикой из-за снижения урожайности в результате стихийных бедствий.

Это может ухудшить работу поставок еды и усугубить проблему голода в мире.