МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Технологическая компания Delta Electronics (Тайвань), которая выступает поставщиком компонентов питания для американских брендов Apple и Tesla, сокращает персонал на фабриках в Китае и выводит производство в страны Юго-Восточной Азии и Индию.

Об этом со ссылкой на председателя правления компании Янси Хай сообщает Financial Times.

Он отметил, что численность сотрудников компании на территории Китая уже снижена на 40%. В планах — довести цифры до 90%.

Таким образом на фабриках Delta Electronics в КНР останется только один из десяти сотрудников.

По словам Хай, торговая война США и Китая повлияла на это решение, но проблемы Пекина противостоянием не исчерпываются.

Дело в том, что вторая экономика планеты в настоящее время не является привлекательным местом для заводов. За последние почти 30 лет — с 1992 года, когда в городе Дунгуань была открыта первая фабрика Delta — зарплата на производствах выросла в десять раз.

Помимо этого значительно усилилась текучка кадров. Это сделало Индию гораздо привлекательнее для открытия производственных мощностей компании.

Глава компании подчеркнул, что в Китае останутся только полностью автоматизированные производства. Это линия в городе Сучжоу, где вместо 42 человек работают трое.

Как отмечает издание, Delta Electronics — не единственная компания технологичного сектора, кто прорабатывает варианты переноса производственных мощностей из Китая. Другой вопрос, что большинство из них нехотя рассказывают об этом, так как боятся гнева со стороны властей КНР, в силах которых сильно усложнить этот процесс.