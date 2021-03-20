МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В экономику Соединенных Штатов сейчас нужно верить, заявил портфельный управляющий инвестбанка Morgan Stanley Джим Кэрон в беседе с CNBC.

Кэрон в компании отвечает за инструменты с фиксированной доходностью

В беседе с изданием он прокомментировал рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций: эти бумаги традиционно служат ориентиром для уровня ставок на долларовом рынке.

В середине марта эта доходность достигла 1,7%. Это наивысший показатель за последний год.

Что касается доходности бумаг со сроком погашения 30 лет, то она также показала рост — 2,4%.

Такая ситуация с казначейскими облигациями произошла вопреки уверениям руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что в ближайшем будущем регулятор не собирается повышать ставку по федеральным фондам (базовую ставку). Прекращать программу количественного смягчения (QE) по покупке у банков государственных, корпоративных и ипотечных облигаций также не входит в планы ФРС.

Кэрон считает, что такое поведение инвесторов было ожидаемым. Оно может говорить о том, что игроки выходят из облигаций и предпочитают вкладываться в акции. Подталкивают их к этому данные о более быстром по сравнению с ожиданиями восстановлении экономики США.

Так, в прогнозе ФРС по итогам этого 2021 года рост ВВП США заложен на уровне 6,5%, изначально в прогнозе фигурирровали данные в 4,2%.

Кэрон также отметил, что сейчас американская экономика демонстрирует уверенность по мере того, как растет число вакцинированных жителей страны и снимаются ограничения, вводившиеся для борьбы с распространением COVID-19.