МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Международном валютном фонде (МВФ) заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, чем прогнозировалось ранее. Об этом заявил первый замглавы МВФ Джеффри Окамото. В Германии оценили риск торговой войны из-за "Северного потока 2"

Он подчеркнул, что это восстановление неравномерное. Есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися странами растет.

При этом серьезные риски с точки зрения экономики все еще остаются. В частности, риск распространения новых штаммов коронавируса.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию", — отметил он и добавил, что особенно это касается ситуации в США — из-за перспектив более масштабной вакцинации.

При этом, считает Окамото, восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным". Такая ситуация связана с тем, что, "несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП большинства стран остается существенно ниже докризисных показателей".

В частности, если Китай уже в большей степени завершил свое восстановление и смог вернуться к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики мира, то за его пределами "есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет", — подчеркнул представитель МВФ.