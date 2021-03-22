БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом, приостановка использования вакцины от AstraZeneca в ряде стран и некоторые проблемы с поставками прививок пока не говорят об ухудшении глобальных экономических перспектив, свидетельствует заметка Oxford Economics по глобальной экономике.

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

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"Приостановление вакцинации (препаратом от — ред.) AstraZeneca в ряде европейских стран, новости о дополнительных проблемах с поставками вакцин и рост числа случаев COVID во всем мире — все это указывает на то, что переход к нормальному состоянию (жизни — ред.) не будет гладким. Но мы не считаем эти удары достаточным основанием для снижения наших экономических прогнозов", — говорится в ней.

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявил в понедельник представитель ВОЗ. По его словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7.

Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.

"После сокращения в конце января и феврале число новых случаев заболевания COVID-19 в мире начало расти, хотя и не такими темпами, как в конце прошлого года. Изменения в глобальной тенденции явно требуют тщательного мониторинга и подчеркивают риск того, что в краткосрочной перспективе некоторые страны могут пострадать от более слабого восстановления экономики в результате более жестких ограничений или более активного добровольного социального дистанцирования. Но, на наш взгляд, последние события не являются поводом для тревоги", — отмечается в заметке.

Что касается Европы, то ужесточение ограничительных мер может замедлить восстановление экономической активности. "Однако мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений в наших прогнозах роста на первое полугодие", — говорится в заметке.

Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это было сделано после сообщений о случаях развития тромбозов у получивших прививку.

В четверг европейский лекарственный регулятор ЕМА подтвердил эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca, связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых вакциной и качеством препарата пока не выявлено.

При этом в ЕМА добавили, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

Сообщалось, что ряд стран вновь будет применять прививку AstraZeneca.

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