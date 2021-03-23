МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Глобальный тренд на снижение использования доллара в расчетах создает условия для увеличения расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах, сообщил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев. Россия и Турция договорились о возобновлении полетов, но точной даты пока нет

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно резко поднял ключевую ставку до 19% с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

В 2019 году Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Основной целью документа было увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

"С 2016 по 2019 годы оборот торговли товарами Турции с Россией вырос с 5% до 7% от совокупного товарооборота Турции, а Банк России проводил успешную политику по стабилизации инфляции. Кроме этого, глобальной является тенденция на снижение использования доллара США. Поэтому мы предполагаем, что в средней и долгосрочной перспективе существуют необходимые условия для увеличения расчетов Турции и России в своих национальных валютах", — считает Николаев.

Он разделяет стимулы для использования национальных валют в расчетах с другими странами, в том числе с Россией, на краткосрочные и средне-долгосрочные. "В краткосрочной перспективе повышенная волатильность турецкой лиры, дестимулирует страны использовать национальные валюты для проведения расчетов, так как увеличивает для контрагентов валютные риски и повышает стоимость их страхования", — объясняет собеседник агентства.

"В средне- и долгосрочной перспективе стимулами являются в том числе динамика товарооборота между странами и стабильность инфляции страны-партнера", — заключает он.