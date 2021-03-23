МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Советники президента США Джо Байдена на этой неделе представят ему план стимулирования экономики на $3 трлн, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The New York Times (NYT).

Президент США Дж. Байден

Байден пообещал раздать деньги большинству домохозяйств США

По информации американского издания, для этого предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев.

План якобы обсуждается уже несколько месяцев. Советники хотят разбить его на два законопроекта. Значительную часть средств команда президента предлагает направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Также деньги пойдут на переподготовку граждан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя статью в NYT, сказала о неуместности "спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере". По ее мнению, они "не отражают ход мыслей в Белом доме". Она отметила, что администрация рассматривает разные варианты поддержки населения.

Джо Байден ранее в марте утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн. Средства направили на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Граждане получат по $1,4 тыс. $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.