МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Советники президента США Джо Байдена на этой неделе представят ему план стимулирования экономики на $3 трлн, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The New York Times (NYT). Байден пообещал раздать деньги большинству домохозяйств США

По информации американского издания, для этого предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев.

План якобы обсуждается уже несколько месяцев. Советники хотят разбить его на два законопроекта. Значительную часть средств команда президента предлагает направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Также деньги пойдут на переподготовку граждан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя статью в NYT, сказала о неуместности "спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере". По ее мнению, они "не отражают ход мыслей в Белом доме". Она отметила, что администрация рассматривает разные варианты поддержки населения.

Джо Байден ранее в марте утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн. Средства направили на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Граждане получат по $1,4 тыс. $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.