МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Две группировки сформировались в администрации США по вопросам подхода к составлению пакета новых санкций против России, пишет газета Financial Times. Канада вводит новые санкции против России

Первая часть санкций по делу об "отравлении" Алексея Навального была объявлена США 2 марта, когда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что РФ якобы применяла отравляющие вещества против своих граждан. Их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня. Именно такой механизм реагирования на применение химического оружия какой-либо страной предусматривает американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Россия все эти обвинения отрицает и неоднократно заявляла, что такие заявления безосновательны и голословны.

Одной из видных сторонников жесткой линии является Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, пишут авторы материала, озаглавленного "Российские санкции – легко объявить, трудно выполнить". Другую группу составляют кадровые бюрократы из минфина и госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в вопросе санкций, сообщает газета.

Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и компании "Русал", которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после "косметической перетасовки" акций "Русала".

В материале говорится, что практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции также должны быть объявлены 2 июня.

Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, остережется вводить финансовые санкции против кого-то кроме кучки "непривлекательных олигархов" и чиновников не самого высокого ранга, пишет газета. По ее мнению, это вызвано тем, что законы США позволяют легко объявить санкции, но не позволяют таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.

Евросоюз в начале марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

В последнее время отношения западных стран с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального".

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".