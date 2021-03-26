МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Работы по снятию с мели заблокировавшего Суэцкий канал контейнеровоза продлятся по меньшей мере до 31 марта, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с ходом операции. Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

По словам источников, для повторного спуска на воду гигантского судна потребуется больше времени из-за значительного объема песка, который необходимо удалить.

По изначальным прогнозам, работы должны были занять пару дней.

На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход для сотен судов.