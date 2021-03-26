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2021
https://1prime.ru/world/20210326/833325690.html
Источник назвал сроки снятия судна с мели в Суэцком канале
Мировая экономика
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Работы по снятию с мели заблокировавшего Суэцкий канал контейнеровоза продлятся по меньшей мере до 31 марта, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с ходом операции. По... ПРАЙМ, 26.03.2021
суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Работы по снятию с мели заблокировавшего Суэцкий канал контейнеровоза продлятся по меньшей мере до 31 марта, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с ходом операции.
По словам источников, для повторного спуска на воду гигантского судна потребуется больше времени из-за значительного объема песка, который необходимо удалить.
По изначальным прогнозам, работы должны были занять пару дней.
На текущей неделе контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход для сотен судов.