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Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места
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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинулось с места, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути. Это... ПРАЙМ, 27.03.2021
суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинулось с места, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.
Это удалось сделать после того, как из-под судна извлекли более 20 тысяч тонн грунта.
В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Судно принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation.
Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром. В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто.
Убытки от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со ссылкой на крупнейшую немецкую страховую компанию Allianz