МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинулось с места, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути. Блокировка Суэцкого канала может привести к дефициту важного товара

Это удалось сделать после того, как из-под судна извлекли более 20 тысяч тонн грунта.

В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Судно принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation.

Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром. В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто.

Убытки от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со ссылкой на крупнейшую немецкую страховую компанию Allianz