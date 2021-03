ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — ПРАЙМ. Администрация Суэцкого канала не планирует запрещать проход контейнеровозов размерами как Ever Given, заблокировавший почти на неделю судоходство, заявил глава администрации Усама Рабиа. Контейнеровоз Ever Given покинул место ЧП в Суэцком канале

"У нас есть возможности, у нас высококвалифицированные пилоты, мы способны пропускать подобные суда", — сказал Рабиа журналистам в ответ на вопрос, планируется ли запретить проход через канал таких суперконтейнеров.

Он сообщил, что незадолго до происшествия через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, и никаких проблем не возникло.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели.

Рабиа ранее сообщил, что навигация возобновилась с 18.00, до утра вторника планируется пропустить 113 судов через канал в обоих направлениях.

Прохода через Суэцкий канал в настоящий момент ожидают более 400 кораблей, сообщила администрация.

"В очереди на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере стоят 422 судна", — заявил Рабиа на пресс-конференции.

Помимо этого, глава администрации Суэцкого канала назвал инцидент с Ever Given случайностью и заверил в безопасности канала.

Вины руководства Суэцкого канала в произошедшем ЧП нет, заключил Рабиа.

"Такой сложный инцидент мог возникнуть из-за нескольких причин, это и технические причины, и человеческая ошибка", — заявил Рабиа.

"Тысячи кораблей проходят канал регулярно, и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент – случайность", — подчеркнул Рабиа.

По его словам, "пробку" из кораблей планируется устранить за три — три с половиной дня, канал будет работать круглосуточно.

По словам Рабиа, ему неизвестно о сменивших курс кораблях, стоявших в очереди в канал. "Суэцкий канал остается безопасным путем", — заявил Рабиа.

Из истории застрявшим судном будут извлечены уроки, добавил глава администрации Суэцкого канала.

Помимо этого, администрация изучит возможность предоставления льгот клиентам после ЧП с блокировки канала.

"Мы уже думали об этом и изучаем этот вопрос, скорее всего, мы так и сделаем, потому что суда в очереди — это наши клиенты, они пострадали", — заявил Рабиа на пресс-конференции.

