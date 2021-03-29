ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — ПРАЙМ. Египет планирует провести через Суэцкий канал 113 стоящих в "пробке" кораблей к утру вторника, заявил на пресс-конференции глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. Среди стоящих в очереди — 12 судов крупного французского перевозчика.

"Перед нами стоит и другой вызов — решить проблему скопления ожидающих проезда кораблей. Мы будем работать круглосуточно … Все готово, команды и товары находятся на борту судов … До восьми утра завтрашнего дня (9.00 мск) 113 кораблей пройдут через канал в обоих направлениях", — заявил Рабиа.

Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в районе канала судов, направляющихся из Азии и с Ближнего Востока в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации порта. СМИ узнали, куда буксируют блокировавшее Суэцкий канал судно

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди "стоят" более 400 судов.

"Это окажет влияние и на наш порт, но пока еще слишком рано оценивать, насколько значительным будет это влияние", — сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые судоходные компании могут решить "скорректировать расписание и порты захода" для своих судов.

"К счастью, операторы терминалов в нашем порту одни из самых эффективных в мире, и мы располагаем большими складскими помещениями… Терминалы, конечно, готовятся", — добавил представитель порта Антверпена.

Вины Суэцкого канала в инциденте с Ever Given нет, утверждает администрация канала.

"Никакой вины канала в произошедшем нет, мы являемся пострадавшей стороной", — сказал Рабиа на пресс-конференции.

"Расследование инцидента установит, кто должен выплатить компенсации", — пояснил Рабиа.

Он пояснил, в частности, что портовый оператор терминалов PSA Antwerp установил семидневный срок, в течение которого будут приниматься контейнеры для судов Ближнего и Дальнего Востока. "Оператор терминалов принял эту меру, чтобы предвосхитить ожидаемую перегруженность терминалов и предотвратить дальнейшие задержки в расписании движения судов", — пояснили РИА Новости в порту Антверпена.

Порт Антверпена занимает второе место в Европе по грузообороту. Он ежегодно обрабатывает около 238 миллионов тонн международных морских грузов, обслуживая более 300 морских направлений в более чем 1 тысячу пунктов назначения.

Читайте также:

Власти Египта потребуют компенсации за блокирование Суэцкого канала