ВАШИНГТОН, 30 мар — Dow Jones / ПРАЙМ. Международный валютный фонд готовится пересмотреть прогноз по мировому экономическому росту на 2021 и 2022 год в сторону повышения, благодаря мерам налогово-бюджетного стимулирования, принятым недавно в США, а также наращиванию темпов вакцинации от Covid-19, сказала во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на 5,5% после предполагаемого сокращения на 3,5% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С тех пор конгресс США принял новый пакет мер налогово-бюджетного стимулирования стоимостью 1,9 трлн долларов, а администрация президента Байдена повысила целевые показатели по вакцинации населения от Covid-19.

"Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш прогноз мирового экономического роста на этот год и на 2022 год", — говорится в тексте выступления Георгиевой. Она отмечает, что новые оценки будут включены в очередной обзор состояния мировой экономики, который выйдет на следующей неделе. В МЭР оценили риски влияния возможных санкций США на экономику России

Несмотря на улучшение перспектив, Георгиева обращает внимание на увеличение разрыва между богатыми странами, где вакцинация производится быстрыми темпами, и теми странами, которые не имеют ресурсов для подобных кампаний.

"Они изначально были более ограничены в налогово-бюджетных ресурсах для борьбы против кризиса", — говорит Георгиева, добавляя, что многие из этих стран к тому же сильно зависимы от секторов, более других пострадавших от пандемии, таких как туризм.

— Автор Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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