31 марта — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал во вторник, что оптимистичен в отношении экономических перспектив, добавив, что низкие процентные ставки центрального банка помогут экономике восстановиться после пандемии коронавируса. Волатильная уверенность. Как восстанавливается экономика США

"Я оптимистичен в отношении экономики в целом", — сказал Уильямс в виртуальном выступлении.

"Я считаю, что мы достигаем огромного прогресса в вакцинации", что поможет уменьшить угрозу распространения коронавируса, вызывающего Covid-19, добавил он.

Уильямс, который также является вице-председателем Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, не стал давать подробных комментариев относительно денежно-кредитной политики. Тем не менее он сказал, что очень низкие процентные ставки способствуют процессу восстановления и что правительственная помощь также оказывает экономике очень сильную поддержку.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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