КАИР, 1 апр — ПРАЙМ. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа. Власти Египта потребуют компенсации за блокирование Суэцкого канала

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", — заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

"Один миллиард долларов или около того", — ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", — подчеркнул глава канала.

Ранее Рабиа говорил о том, что канал терял порядка 15 миллионов долларов в сутки во время блокировки. При этом основные компенсации будут выплачивать страховые компании.

При этом он подчеркнул, что итоговую сумму должны подсчитать в ходе расследования инцидента, начатого в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.

По словам Рабиа, сейчас в очереди на проход канала порядка 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.