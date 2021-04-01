1 апреля — Dow Jones. Президент США Байден представил план развития инфраструктуры страны стоимостью 2,3 трлн долларов, сфокусированный на ремонте дорог и мостов, распространении широкополосного интернета и увеличении расходов на исследования и развитие. План также предполагает повышение корпоративных налогов для финансирования предложенных мер. Байден может влить в экономику новые триллионы

"Цель плана – не пытаться подлатать что-то по краям, – сказал Байден, выступая в Питтсбурге, откуда стартовала его избирательная кампания. – Это инвестиция в Америку, возможная единственный раз за поколение".

План Байдена – президента, избранного от Демократической партии — представляет собой фундаментальный отход от экономического мышления, принятого на вооружение десятилетия назад при республиканце Рональде Рейгане, с его идеей "маленького государства" и сокращениями налогов.

Как отметил президент США, пандемия обнажила застарелое неравенство в стране. "Время строить нашу экономику снизу вверх и с середины вверх, а не снизу вверх", — сказал он.

По словам Байдена, его план не является атакой на богатых американцев. "Наша цель – не в том, чтобы сделать мишенью тех, кто добился успеха, не для того, чтобы стремиться наказать их, — сказал президент. – Наша цель – открыть возможности для всех остальных".

Советники президента говорят, что пандемия Covid-19 помогла изменить отношение американцев к той роли, которую государство должно играть в их жизнях, что создало политическую возможность для беспрецедентных инвестиций, способных изменить страну.

Новые меры, объявленные после того, как Байден подписал закон о мерах поддержки в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов, являются первой из двух частей экономического плана, который, как надеется президент, в предстоящие месяцы получит одобрение конгресса. Вторая часть плана сфокусирована на уходе за детьми, здравоохранении и образовании, и будет представлена в апреле. В совокупности экономические предложения Байдена, по оценке экспертов, участвующих в их обсуждении, обойдутся в 3- 4 трлн долларов в течение десятилетия.

На пути инфраструктурных предложений Байдена стоит ряд препятствий, включая оппозицию республиканцев к значительным повышениям налогов, разногласия между демократами о том, как финансировать означенный пакет мер, и озабоченность прогрессивного крыла Демократической партии недостаточной амбициозностью плана.

План развития инфраструктуры обойдется примерно в 2,3 трлн долларов в течение восьми лет и будет оплачиваться в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также повышения налогов на зарубежные доходы компаний. Это преобразует или полностью заменит большую часть международной налоговой структуры, принятой четыре года назад представителями Республиканской партии в конгрессе и утвержденной президентом Дональдом Трампом.

Предложения Байдена включают в себя выделение 621 млрд долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 млрд долларов на расширение системы ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, 300 млрд долларов на стимулирование промышленности, 213 млрд долларов на реновацию и строительство доступного жилья и 100 млрд долларов на расширение доступа к широкополосному интернету, а также другие инвестиции.

— Авторы Andrew Restuccia, Tarini Parti; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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