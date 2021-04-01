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Устроивший пробку контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала
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Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и стал причиной пробки из сотен судов, не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования инцидента. Об этом... ПРАЙМ, 01.04.2021
суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и стал причиной пробки из сотен судов, не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования инцидента. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на слова главы управления канала Усамы Рабиа.
Он отметил, что пока непонятно, сколько может занять расследование. По его Рабиа, следователи уже допросили экипаж судна в среду, 31 марта.
Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.