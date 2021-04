МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и стал причиной пробки из сотен судов, не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования инцидента. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на слова главы управления канала Усамы Рабиа. Оценен ущерб от блокировки Суэцкого канала

Он отметил, что пока непонятно, сколько может занять расследование. По его Рабиа, следователи уже допросили экипаж судна в среду, 31 марта.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.